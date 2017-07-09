بالصور.. " BMW M4 GTS " الحوت الأبيض الجديد في أبوظبي موتورز - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

مع قوة 494 حصان و 600 نيوتن متر من عزم الدوران ، خرجت علينا سيارة BMW M4 GTS التي تركز على كونها سيارة سباقية وهي بالتأكيد سيارة أحلام لأي شخص، طالما أنه لا يحتاج إلى أي مقاعد خلفية. وكانت BMW قد قررت جعل M4 أسرع وأخف وزنا وأكثر تميزاً من حيث الشكل والأداء.

وأعطى قسم M السيارة نوابض التعليق القابلة للتعديل بثلاث طرق، واسبويلر معدل وجناح خلفي كبير ونظام التوجيه الكهروميكانيكية المعدل، ونظام M التفاضلي واطارات ميشلان بيلوت سبورت كوب 2.وتم تصوير هذه السيارة بالذات في معرض BMW أبو ظبي في أبو ظبي،وجاءت بلون أبيض مع لمسات برتقالية ومقصورة بفرش ألكانتارا.

وبمساعدة علبة التروس ذات القابض المزدوج وذات السرعات السبعة ونظام التحكم في التشغيل المصمم حسب الطلب، يمكن ل M4 أن تصل إلى 100 كم / ساعة في 3.8 ثانية، وبسرعة قصوى 305 كم / ساعة.