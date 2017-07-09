بالصور..هيونداي كونا Iron Man Edition بلون أسود يختلف عن الرجل الحديدي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نحن لا نتفق مع قرار هيونداي بالتعاون مع كل بطل من الأبطال الخارقين في السينما ومع ذلك، فإن نسخة كونا Iron Man Edition تعتبر أنيقة المظهر ولا يمكن التنبؤ بها بأي شكل من الأشكال. وعندما تفكر في درع توني ستارك، تتخيل بشكل طبيعي تركيبة اللون الأحمر والذهبي ولكن هيونداي ذهبت في اتجاه مختلف تماما، وأعطت كونا اللون الداكن المصقول مع سقف وعدد قليل من اللمسات باللون الأحمر بورجوندي.

هذه النسخة الخاصة هي أعرض بواقع 1.5 بوصة أو 40 مم من كونا العادية، وتتميز بعجلات فريدة من نوعها 19 بوصة والمصابيح الأمامية المطورة مع المرايا الأرفع وقالت هيونداي أن السيارة ستعرض في Motorstudio Goyang في سيول، كوريا الجنوبية.

وكونا هي منافس هيونداي لنيسان جوك وذلك بفضل الكسوة البلاستيكية الكبيرة، مما جعل لديها الكثير من الحضور أكثر من الهاتشباك i30. وستطلق السيارة بمحرك بنزين سعة 1.0 لتر بشاحن توربيني وصندوق تروس يدوي أو محرك 1.6 لتر مع نظام دفع رباعي أوتوماتيكي.

وسوف ينضم زوج من محركات 1.6 ديزل إلى المجموعة في عام 2018.