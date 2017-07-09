نيسان قاشقاي المحسنة تبدأ الإنتاج في مصنع سندرلاند - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمثل سندرلاند في المملكة المتحدة واحدة من أهم مراكز الإنتاج لنيسان في العالم حيث توجد خطوط التجميع لسيارات إنفينيتي Q30 و QX30، و نيسان جوك، و ليف من الجيل الحالي، بالإضافة إلى قاشقاي، بما في ذلك طرازها المحسن، ولا يمكن أن يأتي التحديث لهذه السيارة في وقت أفضل اذ أن جيل قاشقاي في الإنتاج منذ نوفمبر 2013. وتعتبر قشقاي من الأكثر مبيعا في أوروبا.

وقال كولين لوثر، النائب الأول لرئيس إدارة التصنيع والشراء وإدارة سلسلة التوريد في أوروبا: “في العقد الذي بدأ منذ إطلاق قاشقاي، قمنا ببناء أكثر من 2.8 مليون سيارة في سندرلاند، مما جعل إنتاج المصنع يسجل مستويات قياسية”. “ويتميز هذا الطراز الجديد بخصائص جديدة في التصميم المتميز وتقنيات التنقل الذكي من نيسان، وهو بمثابة فصل جديد لقشقاي ولعمليات التصنيع لدينا”.

يمكن القول إن أهم التحسينات تشمل نظام القيادة الذاتية القادر على التوجيه، التسريع، والكبح في حارة واحدة على الطريق السريع في اثنين من السيناريوهات هما حركة المرور البطيئة السرعة العالية. ونيسان، من جانبها، عاهدت نفسها بتحسين نظم القيادة الذاتية في السنوات المقبلة حتى يصل النظام إلى المستوى 5 .

وتعرف قاشقاي، المعروفة باسم روج سبورت في الولايات المتحدة، بشبكة V المعاد تصميمها، والمصابيح الخلفية المحسنة ، فضلا عن مصدات أكثر بروزا وتصاميم جديدة للعجلات. وقد تم تحديث المقصورة الداخلية ، وأكبر تحسن يأتي في شكل مقاعد خاصة بجانب تطعيمات بجلود نابا.

وتبقى خيارات المحرك كما هي ويمكن التنبؤ بها، مع حصول أوروبا على مجموعة مختارة من محركات الأربع اسطوانات بشاحن توربيني تتراوح من 1.2 إلى 1.6 لتر. كما أن الدفع الرباعي الاختياري يأتي مع محرك ديزل بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر.