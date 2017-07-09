سيارة فيراري متعددة الاستخدامات المرتقبة تصل في 2021 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

مع لوكا دي مونتيسيمولو على رأس فيراري، فالسيارة المتعددة الاستخدامات من الشركة لم تكن لتري النور ولكن منذ أن تنحى ، وتولى رئيس سيرجيو مارشيوني فأصبحت السيارة ممكنة. وقالت تقارير أن فيراري قد استسلمت لطلب المشترين الذي لا يشبع للسيارات متعددة الاستخدامات، وتعمل بنشاط على تقديم أول نماذجها منها.

وستصنع السيارة الفائقة التي تحمل الاسم الرمزي F16X جنبا إلى جنب مع خليفة GTC4 لوسو، وستواجه لامبورجيني أوروس وأستون مارتن DBX لقد رأينا صور تخيلية لكروس أوفر فيراري من قبل، ولكن هناك افتراض أنها ستكون كوبيه بخمسة أبواب، وسيتم توأمة المشروع F16X مع فيراري شوتينج بريك التي ستصل في عام 2020 ، وذلك باستخدام نفس نظام الدفع الرباعي والهيكل الألومنيوم.

وسوف تأتي القوة من محرك بنزين V8 أو في الواقع وحدة هجينة – وستقترب من حدود 350.000 دولار، وستساعد على مضاعفة مبيعات الشركة إلى حوالي 16 ألف يارة سنويا بحلول بداية العقد المقبل.