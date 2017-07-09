فتاة تتزوج شقيقها وتحمل منه - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يقيم الإسبانيان دانيال وأنا بارا معاً كزوجين رغم علمهما أنهما شقيقان من أمّين مختلفتين.

فقد عاشت أنا برفقة والدتها بعدما انفصل عنهما والدها، وحين بلغت عامها الـ20 علمت أن الأخير تزوج من امرأة أخرى وأنجب ولداً.

وبدأت البحث عن شقيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمكنت من العثور عليه، ثم اكتشفا مع مرور الوقت أن علاقة عاطفية تجمعهما.

وذكرت أنهما أخفيا ذلك لمدة عامين قبل أن يعلناه صراحة عبر أحد البرامج التلفزيونية.

وقالت أنا: «ا لتقينا بعد تواصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيومين ولم نفترق منذ ذلك الحين أبداً » .

وأثار ذلك جدلاً كبيراً في المجتمع الإسباني، وفيما أعربت والدة أنا عن انزعاجها أعلن والدها فخره وسعادته بذلك.

واليوم تعمل أنا، 28 عاماً، بائعة في أحد المتاجر فيما يعمل دانيال في مركز تجاري. وهما يقيمان معاً في منزل واحد وسيصبحان أبوين في غضون أشهر.