بالفيديو..رجل حاول استعراض مهاراته فسقط بقوة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرض رجل لموقف محرج وسقطة مروعة أثناء استعراض مهاراته في القفز بقوة بالبحر.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يحاول استعراض مهاراته أمام أصدقائه، وراح يركض بسرعة عالية محاولا القفز في المياه، لكنه سقط بقوة على الأرض، وسط ضحكات وصيحات الموجودين الساخرة.