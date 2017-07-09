 بالفيديو..رجل حاول استعراض مهاراته فسقط بقوة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو..رجل حاول استعراض مهاراته فسقط بقوة

بالفيديو..رجل حاول استعراض مهاراته فسقط بقوة
نورة الشهري(صدى):

تعرض رجل لموقف محرج وسقطة مروعة أثناء استعراض مهاراته في القفز بقوة بالبحر.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يحاول استعراض مهاراته أمام أصدقائه، وراح يركض بسرعة عالية محاولا القفز في المياه، لكنه سقط بقوة على الأرض، وسط ضحكات وصيحات الموجودين الساخرة.

pchaaaaakh

شنو تقولو لهاد خونا

Posted by ‎Kikh Kikh – كيخ كيخ‎ on Friday, July 7, 2017


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين

ههههههه

[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين

وش حاده

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