بالفيديو..رجل حاول استعراض مهاراته فسقط بقوة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..رجل حاول استعراض مهاراته فسقط بقوة
تعرض رجل لموقف محرج وسقطة مروعة أثناء استعراض مهاراته في القفز بقوة بالبحر.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يحاول استعراض مهاراته أمام أصدقائه، وراح يركض بسرعة عالية محاولا القفز في المياه، لكنه سقط بقوة على الأرض، وسط ضحكات وصيحات الموجودين الساخرة.
شنو تقولو لهاد خونا
Posted by Kikh Kikh – كيخ كيخ on Friday, July 7, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
وش حاده
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
😂😂😄😄😀😀