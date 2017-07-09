بالفيديو .. عامل بمطعم يُدخل السرور على قلب أسرة بتصرفه الغريب ! - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أدخل عامل توصيل طعام السرور على قلب أسرة بعد تنفيذ طلبهم لإيصال الطعام مع عامل يرتدي قبعة حفلات ويرقص.

وكانت عائلة جيما راي قد تركت ملاحظة مع الطلب من مطعم صيني بليفربول وتفاجأت الأسرة بتنفيذ طلبها، وتمكنت المرأة من التقاط مقطع فيديو للعامل بينما يرقص وهي سعيدة للغاية.

نشرت المرأة مقطع الفيديو عبر فيس بوك ليحوز إعجاب الكثيرين.