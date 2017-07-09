بالصور.. عقب خسارته لاعب تنس ينهمر في البكاء حزنا على والده الراحل - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

دخل لاعب التنس الأمريكي ستيف جونسون في نوبة بكاء على أرض الملعب بعد خسارته أمام اللاعب مارين كيليك في بطولة ويمبلدون.

وكشفت مصادر ، أن دموع المصنف رقم 31 كانت بسبب حزنه على والده الراحل، الذي توفي فجأة أثناء نومه عن عمر يناهز 58 عاما في شهر مايو الماضي.

كان اللاعب قد انهمر في البكاء بعد فوزه في بطولة رولان جاروس، حيث يعد أول فوز يحققه بعد فقدان والده، وعلق جونسون على ذلك أنه كان يعلم بأن والده يشاهده من السماء، مضيفا أنه في حالة جيدة جسديا، لكنه في حالة يرثى لها عاطفيا بسبب فقدانه له.