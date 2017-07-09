بالفيديو.. سيدة ترفع قدمها وترقص بها على متن طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سيدة ترفع قدمها وترقص بها على متن طائرة
أثارت سيدة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر لقطات لها وهي ترفع قدميها على مقعد وتتراقص بها على متن طائرة.
فوجئ ركاب طائرة متجهة إلى مطار تايوان بمشهد يدعو للاشمئزاز لسيدة ترفع قدميها على الجزء الخلفي لمقعد راكب يجلس أمامها، ولم تكتف بذلك، بل بدأت ترقص بهما، حيث اضطر الركاب لمشاهدة الأداء الغريب طوال الرحلة.
由泰國曼谷飛往桃園機場的虎航班機上，一位台灣大媽將雙腳翹在前方乘客的椅背上，還不時擺動，其他乘客被迫看了一場“療愈的空中芭蕾”…… http://bit.ly/2tkA2xc#臺灣大媽 #翹腳 #乘飛機 #台灣 #空中芭蕾 #多维新闻
Posted by 多维新闻 Duowei News on Thursday, July 6, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 2 يومين
ياشينكم تبي تونس الركاب
alfahd42[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 2 يومين
يمكن لاتحتن لها سطل قبل تركب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
هههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
😄😂😃😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 2 يومين
متعوده على رفع الرجلين
هههههههههههههههه
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 يومين
فيها سلك منفصل ويحتاج توصيل😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
🙈🙈😊😊هههههه يا الله لاتبلانا وتثبت العقل فينا😂😊
جود[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 24 ساعة
قد حرقت البنت متعوووده