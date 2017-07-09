بالفيديو.. سيدة ترفع قدمها وترقص بها على متن طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت سيدة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر لقطات لها وهي ترفع قدميها على مقعد وتتراقص بها على متن طائرة.

فوجئ ركاب طائرة متجهة إلى مطار تايوان بمشهد يدعو للاشمئزاز لسيدة ترفع قدميها على الجزء الخلفي لمقعد راكب يجلس أمامها، ولم تكتف بذلك، بل بدأت ترقص بهما، حيث اضطر الركاب لمشاهدة الأداء الغريب طوال الرحلة.