بالفيديو.. رجل وامرأة معًا في حمام الطائرة أثناء تحليقها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل وامرأة معًا في حمام الطائرة أثناء تحليقها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجلًا وامرأة تشاركا حمامًا واحدًا في طائرة وهي على ارتفاع 40 ألف قدم، وهو ما أثار سخرية وتكهنات العديد من مشاهدي المقطع.
وشوهدت المرأة وهي تخرج من الحمام على متن طائرة تابعة لخطوط “ فيرجين اتلانتيك ” البريطانية المتجهة لولاية ميامي الأمريكية من مطار لندن، في حين أغلق الرجل خلفها باب الحمام بعد خروجها قبل أن يفتحه ويخرج بسرعة وراءها.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يبتسم أثناء خروجه بسرعة من الحمام، في حين لم تظهر تلك الابتسامة على وجه المرأة وهي تغلق باب الحمام خلفها.
والتقط الفيديو المسافر دافيد أيف بواسطة هاتفه المتحرك، بعد أن شاهد الاثنين وهما يدخلان الحمام.
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 2 يومين
لاحد يسيئ الظن الباب مرسوم عليه صوره فتاه ورجل واكيد التواليت مقسوم بالداخل 🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
ممكن يا قم بس قم
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 2 يومين
ايه صح 🙂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
يمكن مؤدب كان مغمض عيونه 😂😆
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
ههههههه
ابو حالد[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 يومين
احية فى الجو
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
اوووولللههه 🙊🙈🙈🙈🙈😊
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
دافيد هذا ابتساامتهه خبيثةة 😉😂😂😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 2 يومين
ذيب
انشهد انه ذيب امعط 😋😋😋😋
قالبها الذيب عالطاير
تعجبني النوعيه هذي من الرجال لانه يذكرني بالذيب اللي يلقط فريسته
بسرعه 😉😉😉
وترى البربسه وكثر المطمطه مابها خير
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 1 يوم
عليكم غضب الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مو غريبه تحصل مثل هذه الامور في الطائره برغم ان الحمام صغير ولكن لا يمنع من انجاز المهمه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 11 ساعة
التقط الفيديو المسافر دافيد أيف بواسطة هاتفه المتحرك•___• يعني مايكفي [ تطفلكم ] ع البشر اللي ب الأرض 🤔🤔
أنا مدري ويش يحس فيه اللي يتتبع الآخرين وكأنه مكلف بمهمة رسمية ، كائنات عجيبة