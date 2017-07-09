بالفيديو.. رجل وامرأة معًا في حمام الطائرة أثناء تحليقها - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجلًا وامرأة تشاركا حمامًا واحدًا في طائرة وهي على ارتفاع 40 ألف قدم، وهو ما أثار سخرية وتكهنات العديد من مشاهدي المقطع.

وشوهدت المرأة وهي تخرج من الحمام على متن طائرة تابعة لخطوط “ فيرجين اتلانتيك ” البريطانية المتجهة لولاية ميامي الأمريكية من مطار لندن، في حين أغلق الرجل خلفها باب الحمام بعد خروجها قبل أن يفتحه ويخرج بسرعة وراءها.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يبتسم أثناء خروجه بسرعة من الحمام، في حين لم تظهر تلك الابتسامة على وجه المرأة وهي تغلق باب الحمام خلفها.

والتقط الفيديو المسافر دافيد أيف بواسطة هاتفه المتحرك، بعد أن شاهد الاثنين وهما يدخلان الحمام.