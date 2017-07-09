بالفيديو.. روسيات تؤدين رقصة المزمار اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. روسيات تؤدين رقصة المزمار اليمنية
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفرقة رقص روسية، تتقن الرقص اليمني على آلة المزمار الشعبية، مشيرين إلى أن هذه الفرقة احترفت الرقص الشرقي بأشكاله المختلفة، بجانب الرقص الخليجي والأفريقي حتى وصلت إلى الرقص اليمني.
وأظهر الفيديو، فتيات روسيات يتقن رقص المزمار الشعبي ويلوحن بالخناجر كتقليد للرقص الشعبي اليمني، كما أدخلت الفرقة بعض التعديلات على الرقصة الشعبية اليمنية، وهو ما أثار جدلًا في أوساط المدونين.
وتعد رقصة المزمار، والتي تؤدى في الأعراس والمناسبات الاجتماعية من أهم الرقصات اليمنية وأكثرها شعبية، وتؤدى في العادة من قبل الرجال.
متابع[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 يومين
ياويلي ويلاه
الروسيات اجمل بنات الكون .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
ابد مهوب صحيح
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
هذا وإنت متابع .؟ أجَل ماشفت شي .
بس ما اقدر الومك النفس وماتهوى .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
ههههههه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 2 يومين
ملاديتس أوشن أوشن خروشي أوشن كريسيفي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
طيب ليتك تنزل الترجمه دامك واضح وصريح .
لايكون هرجك مسبه وحِنا ماندري .😂😂😂.
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😄تراني امزح 😃 .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
😆😆😆😆
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17158 ] نشر منذ 23 ساعة
يااااااااااالبيييييييه بس😍😍😍