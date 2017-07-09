بالفيديو.. روسيات تؤدين رقصة المزمار اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفرقة رقص روسية، تتقن الرقص اليمني على آلة المزمار الشعبية، مشيرين إلى أن هذه الفرقة احترفت الرقص الشرقي بأشكاله المختلفة، بجانب الرقص الخليجي والأفريقي حتى وصلت إلى الرقص اليمني.

وأظهر الفيديو، فتيات روسيات يتقن رقص المزمار الشعبي ويلوحن بالخناجر كتقليد للرقص الشعبي اليمني، كما أدخلت الفرقة بعض التعديلات على الرقصة الشعبية اليمنية، وهو ما أثار جدلًا في أوساط المدونين.

وتعد رقصة المزمار، والتي تؤدى في الأعراس والمناسبات الاجتماعية من أهم الرقصات اليمنية وأكثرها شعبية، وتؤدى في العادة من قبل الرجال.