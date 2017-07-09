أكبر تجمع للقطط البشرية في العالم يُحقق ر قم قياسي جديد - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تجمع مئات الأشخاص من محبي القطط، وهم يرتدون أزياء القطط في عرض خاص في ماليزيا بهدف تحقيق رقم قياسي عالمي، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقد اجتمع المئات من الأشخاص في مهرجان آسيان السينمائي في مدينة كوتشينغ الماليزية، بهدف دخول سجل غينيس كأكبر تجمع من الأشخاص الذين يرتدون أزياء القطط.

وبلغ عدد الأشخاص المشاركين في هذه الفعالية الفريدة من نوعهاً، 440 شخصاً، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق الذي شارك فيه 250 شخصاً.

ويظهر المشاركون في الفعالية وهم يرتدون أزياء القطط على كامل أجسادهم، بما في ذلك الشاربين، والأذنين، والذيل.

وأشارت المسؤولة في موسوعة غينيس، هدى خشاب، إلى أن معظم المشاركين فى هذه الفعالية الفريدة من نوعها هم من طلاب المدارس المتحمسين لدخول سجل غينيس العالمي.