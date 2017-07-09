أكبر تجمع للقطط البشرية في العالم يُحقق ر قم قياسي جديد - صحيفة صدى الالكترونية

أكبر تجمع للقطط البشرية في العالم يُحقق ر قم قياسي جديد
تجمع مئات الأشخاص من محبي القطط، وهم يرتدون أزياء القطط في عرض خاص في ماليزيا بهدف تحقيق رقم قياسي عالمي، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقد اجتمع المئات من الأشخاص في مهرجان آسيان السينمائي في مدينة كوتشينغ الماليزية، بهدف دخول سجل غينيس كأكبر تجمع من الأشخاص الذين يرتدون أزياء القطط.
وبلغ عدد الأشخاص المشاركين في هذه الفعالية الفريدة من نوعهاً، 440 شخصاً، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق الذي شارك فيه 250 شخصاً.
ويظهر المشاركون في الفعالية وهم يرتدون أزياء القطط على كامل أجسادهم، بما في ذلك الشاربين، والأذنين، والذيل.
وأشارت المسؤولة في موسوعة غينيس، هدى خشاب، إلى أن معظم المشاركين فى هذه الفعالية الفريدة من نوعها هم من طلاب المدارس المتحمسين لدخول سجل غينيس العالمي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 2 يومين
حلو ومميز
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
😂🐱🐱🐱🐱😂
all[ عدد التعليقات: 3270 ] نشر منذ 1 يوم
مايبون هر
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم
بعض القطط تحتاج لها عري
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17158 ] نشر منذ 23 ساعة
تعالوا شوفوا البسااااس عندي فالحوش
🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈
والذكور على الجدار يتميلحون
للقطوات
كل واحد يقول الزود عندي🤗🤗🤗