إجراءات أمنية مشددة في بريطانيا مع إجراء انتخابات تشريعية قبل «البريكست» - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

يتوجه أكثر من 47 مليون بريطاني إلى مراكز الاقتراع، صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة للتصويت في انتخابات تشريعية مبكرة قبل المفاوضات حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة إلى الساعة 22,00 «06,00 الى 21,00 ت غ» في المملكة المتحدة.

وقالت السلطات إنها ستفرض إجراءات أمنية ” بالغة المرونة ” في لندن ليتاح نشر قوات للشرطة بالسرعة القصوى، بعد خمسة أيام على اعتداء أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في العاصمة البريطانية. ولن تصدر أي أرقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. أما النتيجة النهائية فيفترض أن تعلن فجر الجمعة.

يذكر أن هذا الاقتراع سيجري قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، التي تأمل بتعزيز أغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن بريكست مع الدول الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي.