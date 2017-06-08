اليابان: صاروخ كوريا الشمالية ليس له تأثير مباشر على البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، صباح اليوم الخميس، إن أحدث إطلاق صاروخي من جانب كوريا الشمالية لم يكن له أثر مباشر على الأمن الوطني لليابان.

وأضاف كيشيدا، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الصواريخ وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأضاف أن اليابان ” ستظل في حالة تأهب قصوى، وستجمع المعلومات وتحلل عملية الإطلاق، بينما تنسق مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ” .

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي، ليلة الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة ” يونهاب ” للأنباء نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات غير محددة، يفترض أنها صواريخ أرضية مضادة للسفن بالقرب من وونسان في مقاطعة جانجوون.