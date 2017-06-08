وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، إلى العاصمة المصرية القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قادمًا على رأس وفد من باريس في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير الفرنسي سيلتقي أيضًا خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا، إلى جانب استعراض جهود مكافحة الإرهاب والأوضاع في الشرق الأوسط والملف الليبي. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها لودريان إلى مصر كوزير للخارجية في عهد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.