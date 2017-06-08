فتاة بظهران الجنوب تدشن حملة «إفطار مرابط» لتقديم الوجبات للجنود - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دشنت فتاة بمحافظة ظهران الجنوب، حملة جديدة باسم «إفطار مرابط» لتقديم وجبات الإفطار للمرابطين بالحد الجنوبي عقب جمعها من منازل المواطنين.

وتبنى مجموعة من شباب المحافظة فكرة الحملة بتحويلها إلى مشروع لجمع 300 وجبة إفطار يومياً، والتنسيق مع الأهالي لإيصال الوجبات إلى الحد الجنوبي في الخطوط الأمامية قبل وقت الإفطار.

وأوضح أحد الشباب القائمين على المشروع ويدعى علي آل عريعر أن ربات البيوت سيحضرون وجبات طازجة لتوصيلها إلى الجنود، فيما دعا منسق المشروع الشاب عبدالله الوادعي، أسر المحافظات الحدودية إلى المشاركة في الحملة وضخ أكبر قدر من الوجبات لإفطار كافة المرابطين طول الأيام المتبقية من شهر رمضان، وفقا لصحيفة الوطن.