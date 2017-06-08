بالفيديو.. فنان العرب يكشف عن ذكرياته الخاصة وعمله السابق الذي يغضب أولاده - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الفنان محمد عبده، عن أسرار حياته الخاصة وذكرياته ومن كان لهم الفضل عليه فيما وصل له الآن، موضحا أنه لا يستحي من ذكر أنه كان يبيع البليلة في وقت ما.

وأوضح عبده، أن بلاده وقيادتها لهم فضل كبير عليه فيما وصل إليه، قائلا: «لولا الله ثم آل سعود ثم بلدي الحبيبة والجمهور السعودي ما كنت شيئاً».

وأضاف عبده في لقاء له مع برنامج «هذا أنا» على قناة «روتانا خليجية»، أن أولاده كثيرا ما ينكرون عليه تحدثه في ماضيه وعن عمله لأنهم لا يحبوا أن يرونه في هذه الصورة، لكنه أكد أنه لا يخجل من الاعتراف بها.