مدينة الملك سعود تكشف سبب إصابة طاقم تمريض بفيروس «كورونا» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن سبب إصابة أفراد من الطاقم التمريضي بالمدينة بفيروس كورونا، نافيا حدوث أي وفيات.

وقال المصدر إن تشخيصا خاطئا لمريضين من دولة عربية تسبب في إصابة الطاقم بكورونا، حيث اعتبرت حالتهما فشلا كلويا اعتمادا على التقرير المقدم منهما، دون التنبه إلى إصابتهما بكورونا، مؤكدا أنه لم يتم إغلاق الطوارئ بالمستشفى، وتم احتواء الموقف بعدد من الإجراءات الطبية الداخلية، وعمدت إلى تقليص وقت الزيارة إلى فترتين وتقليص عدد المرافقين مع المرضى، مشيرا إلى أن الكادر التمريضي يتعافى في الحجر الطبي، وفقا لصحيفة عكاظ.