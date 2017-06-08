مصرع 8 أشخاص جراء عاصفة اجتاحت جنوب إفريقيا - صحيفة صدى الالكترونية

كيب تاون(صدى):

لقي 8 أشخاص مصرعهم في جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، جراء عاصفة اجتاحت المنطقة المحيطة بمدينة كيب تاون الكبرى، التي تعاني من جفاف شديد.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن عمال الإنقاذ أعلنوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المساعدة للسكان بالمنطقة والذين يسكن أغلبهم الأكواخ.

وأكد مسؤولون أن الهطول المستمر للأمطار والمصاحب للعاصفة من شأنه توفير إغاثة من الجفاف الشديد الذي يضرب المدينة، كما ناشدوا السكان جمع مياه الأمطار لاستخدامها في الأغراض الشخصية المختلفة.

يذكر أن السلطات بمدينة كيب تاون كانت قد فرضت قيودًا على استهلاك المياه بعدما وصل منسوب المياه إلى مستويات شديدة الانخفاض.