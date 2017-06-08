إجراءات أمنية مشددة في باريس مع استئناف المغنية أريانا جراندي جولتها الأوروبية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

توافد الفرنسيون من معجبي المغنية أريانا جراندي على قاعة للحفلات الموسيقية بباريس، أمس الأربعاء، إذ استأنفت نجمة البوب الأمريكية جولتها الأوروبية عقب تفجير انتحاري في ختام حفل موسيقي لها بمدينة مانشستر الإنجليزية أدى إلى مقتل 22 شخصا.

وتواجدت الشرطة بكثافة خارج قاعة أكور هوتيلز بالعاصمة الفرنسية، حيث جرى إغلاق الطرق المحيطة لساعات أمام حركة المرور قبل بدء الحفل. وقام أفراد الأمن بتفتيش كافة الحقائب وفتشت الشرطة القاعة باستخدام الكلاب البوليسية.

وقالت شرطة باريس إن الإجراءات الأمنية في أعلى مستوى لها عقب هجمات مانشستر يوم 22 مايو ووسط لندن في الثالث من هذا الشهر. وأودت الهجمات في المجمل بحياة 30 شخصا.

وعلقت جراندي جولتها عقب تفجير مانشستر، غير أنها عادت إلى المدينة يوم الأحد لإحياء حفل خصصت إيراداته لضحايا التفجير.‭‭ ‬‬وجمع الحفل ثلاثة ملايين دولار.