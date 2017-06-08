بالفيديو.. الصحة تنصح المواطنين بمواعيد ممارسة التمارين الرياضية خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن أفضل أنواع التمارين الرياضية التي يجب ممارستها خلال شهر رمضان المبارك، داعية الصائمين إلى ممارسة الرياضة 5 أيام في الأسبوع بشكل تدريجي حتى الوصول إلى معدل نصف ساعة يوميا مع نهاية الشهر.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو توعويا نصح خلاله أحد المختصين بممارسة التمارين الهوائية المشي والهرولة خلال ساعات الصيام وتحديدا قبل الإفطار مباشرة، إلى جانب ممارسة تمارين المقاومة «حمل الأوزان» بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.