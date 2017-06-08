بالصور.. مدني الطائف ينقذ زوجين وطفلهما من حريق شب في شقتهم - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب رجل وزوجته بحروق جراء اشتعال النيران في شقتهما بالطائف، بينما أصيب طفلهما باختناق بسيط، وتم نقله لمستشفى الملك فيصل، واتضح من خلال المعاينة أن الحريق بسبب عملية الطهي.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر سلطان الشريف، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغا عن اندلاع حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشهداء.

وأكد الشريف، أن الحريق شب في مطبخ وامتد إلى جزء من الصالة، وتم إنقاذ رجل وزوجته وطفل من الشقة المحترقة وتسبب الحريق في إصابة الرجل بحروق من الدرجة الثانية، وزوجته بحروق سطحية، والطفل أصيب باختناق بسيط.