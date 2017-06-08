مراكز الرعاية الأولية بجازان تحصل على شهادة الجودة - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

حصل مركز الرعاية الأولية في الظبية على المركز المتميز ضمن عشرة مراكز على مستوى المملكة وتم تكريم كلا من مركزي الرعاية الأولية بصبيا وبيش الحاصلة على شهادة الجودة وذلك من معالي وزير الصحة .

وتم تكريم كلا من الدكتور عائض عبدالله الشهراني مدير الشؤون الصحية بجازان ، والدكتور يحي ابراهيم حميران مساعد المدير العام لصحه العامه بجازان ، عيسى ابراهيم عبادي مدير قطاع الرعاية الاوالية بصبيا، واحمد فقيري جعفري مدير مركز صبيا ، وجمال عمر نهاري مدير مركز الظبية ومدير مركز بيش ، د عبده محسن عداوي والأستاذ نايف زنقوطي رئيس العلاقات العامة بصحة جازان .

وأوضح الوزير في كلمه القاها في حفل التكريم ان ابرز أهداف الوزار خلق نموذج مميز من مراكز الرعايه مستوفي كل المتطلبات والاشتراطات العالميه وهذاياتي خطة التحول التي تعيشها الوزارة في الوقت الحالي.

وقال معاليه في هذه المناسبة : إنّ الصحة ماضية قدماً في تطوير مراكزها الصحية بما يتوافق مع خطتها في التحول الوطني، مشيرا أنها تعمل حالياً على البنية التحتية التقنية للمراكز الصحية؛ لتكون نواة للملف الصحي الموحد للمرضى، مؤكداً دعم كافة المراكز الصحية في مجال التقنية لتحقق الهدف المأمول في هذا الإطار.

ولفت معاليه إلى أن الصحة تعمل أيضاً على إحلال وإستبدال المراكز الصحية المستأجرة ضمن مشروع يشمل أيضاً البيئة الداخلية والخارجية لكل المراكز التابعة للوزارة، مشيراً إلى سعيها الدؤوب لأن تكون المراكز الصحية مراكز للحي، معززة للصحة يزورها الأصحاء، ولا يقتصر دورها على المرضى فقط، وأن تعمل هذه المراكز على تعزيز أنماط الممارسات الصحية والتثقيف الصحي وغيرها من الأدوار المعززة للأنماط الصحية.

وأوضح الدكتور الربيعة أن الصحة ستعمل على الاستفادة من الكوادر الصحية الموجودة في المراكز الصحية القائمة، لافتتاح مراكز صحية جديدة وكذلك تغطية النقص في بعض مرافق الصحة.

واستعرض معاليه عدداً من الإنجازات التي حققها 937، حيث فاقت نسبة الرضا لدى المستفيدين 82% بينما كانت في السابق نحو 10% ، فيما تضاعف عدد المستفيدين من خدماته نحو ثلاثة أضعاف السابق.

وأبدى معاليه سعادته بالخطوات التطويرية للمراكز الصحية وارتفاع عدد المراكز الحاصلة على اعتماد “سباهي” إلى 76 مركزاً صحياً.

هذا وقد كرمت “الصحة” امس الأربعاء عدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في أدائها وذلك نظير نجاحها في تطبيق معايير الإشراف الإداري والفني المعمول بها وأهمها معايير الجودة وسلامة المرضى، وكذلك تحسين وتطوير بيئة العمل، بحيث تكون بيئة محفزة للعاملين في المركز الصحي وجاذبة لمتلقي الخدمة وما تم عمله من تجديدات على صعيد البنية التحتية بالمركز، إضافة إلى مستوى النظافة والصيانة، وأيضاً إضافة أفكار إبداعية ساهمت في تحسين خدمة معينة أو تعزيز كفاءة العاملين.

وقالت “الصحة” إنها تسعى لاعتماد كافة مراكزها الصحية وتأهيلها لتحقيق معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والتي تشمل القيادة، وإدارة الجودة، وسلامة المرضى، والقوى العاملة، وإدارة المعلومات والسجلات الطبية، وحقوق المرضى وعائلاتهم، والعيادات العامة، والإحالة، ومشاركة المجتمع، وتعزيز الصحة، والتوعية الصحية، وصحة الأمومة والطفولة، والتحصينات، والأمراض غير المعدية، ورعاية المسنين، والأمراض المعدية، وصحة الفم والأسنان، وخدمات الطوارئ، وصحة البيئة، وخدمات المختبر، وخدمات الأشعة، وخدمات الصيدلة، وإدارة وسلامة المرفق، ومكافحة ومنع العدوى، وذلك في إطار خطة “الصحة” للتحول الوطني 2020 وأيضاً الرؤية السعودية 2030.

وقد حاز مركز صحي الضباط بنجران على المركز الأول على مستوى المراكز الصحية بالمملكة، كما تضمنت المراكز الصحية المكرمة كلاً من مركز صحي أبو موسى الأشعري بحفر الباطن، ومركز الأزهري بالمدينة المنورة، ومركز صحي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالدرعية، ومركز صحي الحميد بالباحة، ومركز صحي الروضة بالقصيم، ومركز صحي الشرق بالجوف، ومركز صحي الظبية بجازان، ومركز صحي المحمدية بالحدود الشمالية، ومركز صحي المهرجان بتبوك، ومركز صحي الملاحة بعسير، ومركز صحي خالد النموذجي بجدة، ومركز صحي شراف بحائل، ومركز صحي وسط المدينة بالطائف، ومركز صحي ينبع النخل بالمدينة المنورة.