بالصور.. أهالي جازان يشيعون شهيد الواجب «جبران» - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

شيع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان شهيد الواجب أحمد بن جبران مسعود الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة، حيث أديت الصلاة عليه بجامع الطلعة بمركز بلغازي،بعد صلاة التراويح مساء امس ووري جثمانه الثرى بمقبرة الحجوة في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أهل وأقارب وأصدقاء الشهيد وعدد من أهالي المحافظة يتقدمهم سعادة محافظ العيدابي الاستاذ حسن الحازمي وعدد من ضباط القوات المسلحة والدوائر الحكومية بالمحافظة.

ونقل محافظ العيدابي لأسرة الفقيد تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتعازي سمو نائبه وتعازيه، داعياً المولى -عزّ وجل- له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما التقى محافظ العيدابي وكبار الضباط ابن الشهيد الوحيد “جبران” مواسين له وطالبين الله لوالده الشهادة والمغفرة.

وقدمت أسرة الفقيد شكرها وتقديرها لكل من شاركهم في مصابهم، سائلين الله أن يوفقهم ويكتب ذلك في موازينهم.

وكان الشهيد الغزواني قد استشهد بميدان الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه بجبل الدود بمنطقة جازان.

فيما عبر عدد من زملائه عن حزنهم لفقدهم أخا صالحاً وشجاعاً مقداماً في مواجهة العدو ولكن عزاؤهم أنه استشهد في معركة الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه.