بالصور.. مدني الرياض ينقذ يد طفلة من البتر - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، يد طفلة من البتر بعدما تم تحريرها من فرامة لحوم بمستشفى الحرس الوطني، والمحافظة على سلامة أصابع الطفلة من البتر برغم وجود كامل الكف والذراع داخل الألة الحادة.

وأفاد مدني الرياض، بتلقي غرفة التحكم والتوجيه بالإدارة العامة بلاغا يفيد نشوب يد طفله تبلغ من العمر سنتين في آلة فرم اللحوم، بحي النظيم وتم نقلها فورا إلى مستشفى الحرس الوطني وإدخالها غرفة العمليات وقام الطاقم الطبي بعملية فك احتجاز الطفلة باستخدام معدات الدفاع المدني المخصصة لمثل هذه الحالات وذلك بنفس الوقت الذي يعمل فيه الطاقم الطبي بتقديم الدعم الطبي اللازم لإنقاذ الطفلة .