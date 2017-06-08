بالفيديو.. لحظة طعن أحد المارة خلال هجوم لندن الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام 3 أشخاص بطعن أحد المارة في أحد شوارع حي باركينغ شرق لندن، ورد فعل الشرطة التي أطلقت النار عليهم وقتلهم في الحال.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة، الأشخاص الثلاثة وهم يختبئون خلف عدد من السيارات الموجودة في الشارع قبل أن يهاجموا أحد المارة ويقومون بطرحه أرضا وتوجيه عدة طعنات له، ومن ثم تظهر إحدى دوريات الشرطة بالمكان لتشتبك معهم وتنجح في تصفيتهم، فيما تنتقل دوريات شرطة أخرى بالمكان لمتابعة الواقعة.