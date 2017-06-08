إغلاق ملحمة بالرياض بسبب تغيير جسم ذبائح غير مرغوبة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أغلقت أمانة مدينة الرياض ممثلة ببلدية عرقة، ملحمة في حي ضاحية لبن غرب الرياض، حاولت التغيير في جسم ذبائح لإيهام الزبائن بأنها النوع المرغوب به.

وكان مواطن رصد عبر مقطع فيديو، عمالة بالملحمة يقومون بتغيير جسم ذبائح غير مرغوبة لدى الزبائن، لتبدو شبيهة بالنوع المرغوب ومحاولة خداع الزبائن برفع سعرها، وعلى الفور تفاعلت مع البلاغ وأغلقت الملحمة بعد الوقوف على الحالة من خلال الفرق البيطرية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، وباشرت التحقيق في الواقعة.