بالفيديو.. القرني يوضح أنواع «صيام الجوارح» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح الداعية الإسلامي عائض القرني، أن الصيام الذي فرضه الله تعالى على عباده في شهر رمضان، يقصد منه صيام الجوارح وليس الصيام بالامتناع عن الجوع والعطش.

ونشر القرني مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن صيام الجوارح هو أن يصوم القلب واللسان والعين واليد والأذن، مشيرا إلى أن صيام القلب هو أن تصوم عن البغضاء والشحناء والحقد والحسد وأن يكون القلب طاهراً ونقياً وصافياً، أما صيام اللسان فهو أن تصوم عن الغيبة والنميمة والشتم والقذف واللعن والاستهزاء.

وأضاف أن المقصود بصيام العين هو أن تصونها عن النظر إلى الحرام ومشاهدة المناظر المسيئة، والمقصود بصيام اليد كفها عن البطش والأذى والضرب المحرم، أما المقصود بصيام الأذن فهو أن تصوم عن سماع الكذب والزور واللغو، مؤكدا أن الله ليس في حاجة إلى أن نجوع ونعطش، مضيفاً أن الله يريد بالصيام أن يهذبنا ويؤدبنا وينقينا، لكي نكون صالحين وطيبين.