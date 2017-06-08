بالفيديو.. خالد بن طلال يروي تفاصيل جديدة بشأن حالة ابنه الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

روى الأمير خالد بن طلال، تفاصيل جديدة بشأن وضع حالة ابنه الوليد الطبية الذي يقضي في غيبوبة منذ أن تعرض لحادث مروري، مشير إلى أنه لا يوجد علاج لنجله في الوقت الحالي.

وأوضح الأمير خالد، أن الأطباء الأمريكيين والسعوديين الذين يتابعون علاج ابنه، أخبروه أنه سيتوفى دماغيا وقد يتحلل جسده خلال أسبوع، موضحا أنه سأل الشيخ عبدالرحمن البراك حينذاك عن جواز إزالة الأجهزة عنه، فأفتاه بجواز ذلك إذا لم يوجد علاج لها.

وأكد خلال لقاء معه في برنامج «المعزب» على قناة «الرسالة»، أنه استخار الله وكان على وشك أن يطلب إزالة الأجهزة عن ابنه الوليد، موضحا أنه سأل نفسه أن كان الله يريد أن يأخذ حياته هل يحتاج منه مساعدة، فاستغفر الله وتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة.