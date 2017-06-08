إصابة 10 جنود من قوات «يوناميد» في دورية بدارفور - صحيفة صدى الالكترونية

درافور(صدى):

أدى انفجار في سيارة كانت ضمن دورية لقوات حفظ السلام بدارفور «يوناميد»، لإصابة عشرة جنود، إصابة أحدهم خطيرة.

وقال المتحدث باسم البعثة المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور «يوناميد» أشرف عيسى فى تصريح صحفي، إن دورية روتينية لجنود حفظ السلام بمدينة الطينة على بعد 3.5 كلم من المعسكر تعرضت إحدى سياراتها في طريق عودتها لإنفجار.

وأضاف: «يعتقد أن السيارة مرت فوق ذخيرة غير متفجرة على إثره أصيب عشرة من قوات حفظ السلام إصابة أحدهم خطرة»

وأشار عيسى إلى أن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نجم عن جسم غير منفجر. وأعلنت البعثة عن تحقيق مشترك مع السلطات بولاية شمال دارفور لكشف ملابسات الحادث.