تخفيض تصنيف قطر الائتماني مع انخفاض الريال لأدنى مستوى - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة مع قطر.

وخفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.

وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة بسبب دعمها الإرهاب.

وأضافت «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».

وهبط مؤشر البورصة القطرية 9.7 % على مدى الأيام الثلاثة الماضية ويشير ارتفاع أحجام التداولات إلى أن بعض المستثمرين الخليجيين والدوليين يتخارجون من السوق.