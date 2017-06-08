 الشيوخ الأمريكي يوافق على فرض عقوبات جديدة على إيران - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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الشيوخ الأمريكي يوافق على فرض عقوبات جديدة على إيران

الشيوخ الأمريكي يوافق على فرض عقوبات جديدة على إيران
واشنطن(صدى):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي -بأغلبية ساحقة- على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما يعتزم نواب تضمين مجموعة من العقوبات ضد روسيا بنفس المشروع.
وجاء التصويت بموافقة 92 ورفض 7 أعضاء لينهي النقاش بشأن مشروع قانون عقوبات إيران مما يمهد الطريق لتصويت لاحق على إقرار التشريع.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إن معظم أعضاء الحزب أيدوا مشروع القانون لكنه أوضح أنهم لم يسمحوا بمضيه قدما إلا لأنهم يتوقعون أن يعدل ليشمل «مجموعة قوية» من العقوبات الجديدة ضد روسيا.


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