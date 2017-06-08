 الرئيس المصري يبحث مع نظيره البوركيني تطورات الأوضاع الإقليمية - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس المصري يبحث مع نظيره البوركيني تطورات الأوضاع الإقليمية

الرئيس المصري يبحث مع نظيره البوركيني تطورات الأوضاع الإقليمية
القاهرة(صدى):

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء بالقاهرة، رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق يومين.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعقد الرئيسان عقب انتهاء المباحثات مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أكدا خلاله استمرار التشاور والتنسيق المشترك، وتعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو في مختلف المجالات.


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