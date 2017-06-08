ترامب يشكر خادم الحرمين على جهوده في القضاء على الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود ومبادرة المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على مبادرة المملكة في القضاء على تمويل الإرهاب.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، أمس الأربعاء، تناول فيها وسائل تحسين البنية التحتية في أمريكا، إن المملكة تقوم بعمل عظيم وبشيء خاص تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله، مبديًا اعتزازه بالمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي احتضنتها العاصمة الرياض مؤخرًا.