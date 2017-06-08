مسؤول إماراتي يكشف نتائج زيارة أمير الكويت إلى دبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

كشف مسؤول إماراتي رفيع المستوى، عن نتائج الاجتماع الذي عقد بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر زعبيل بدبي.

وأوضح أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وتحديدا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأكد المسؤول، أننا نقدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لكن ردنا عليه كان الرد ذاته، الذي نقله له أشقاؤنا في جدة، يوم الثلاثاء، وفقا لـ«العربية.نت».

وحضر الاجتماع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما حضره الوفد المرافق لأمير الكويت.