ولي عهد أبو ظبي والرئيس الأمريكي يؤكدان حرصهما على دعم استقرار المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها.

وتم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها، كما جرى بحث الجهود المشتركة في التصدي للتطرف والإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ، حيث أعرب الجانبان عن حرصهما المشترك على دعم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.