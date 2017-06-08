 أمير الكويت يبحث مع الرئيس التركي مستجدات الأحداث في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

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أمير الكويت يبحث مع الرئيس التركي مستجدات الأحداث في المنطقة

أمير الكويت يبحث مع الرئيس التركي مستجدات الأحداث في المنطقة
الكويت(صدى):

تلقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالاً هاتفيًا، مساء أمس الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز مسيرة التعاون والعمل الإسلامي المشترك ودعمه في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 27693 ] نشر منذ 25 دقيقة

ادامك الله ياسمو الشيخ صباح ,,,

,,, اشرح للـ قرد وخان التركي ، خفايا الأمور اللي يجهلها ومضللينه فيها أخوان إبليس وزعيمهم القرداوي ,,,

,, لعله يسمع ويطيع ويعرف الصواب من الخطأ ، من تعنت الغر ولد موزه اللي نصبته امه امير بالخطط النسوانيه,,

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