أمير الكويت يبحث مع الرئيس التركي مستجدات الأحداث في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تلقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالاً هاتفيًا، مساء أمس الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز مسيرة التعاون والعمل الإسلامي المشترك ودعمه في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.