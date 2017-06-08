جمعية شعر الخيرية تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية شعر الخيرية بتربة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقرها في مركز شعر بمحافظة تربة.

محاسب

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم في تخصص المحاسبة.

– إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج المحاسبية.

– القدرة على العمل ضمن فريق، والتنظيم الجديد للوقت، والدقة العالية في أداء العمل.

باحث اجتماعي:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية.

– إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وأنظمة الإحصاء.

– القدرة على العمل ضمن فريق، والتنظيم الجديد للوقت، وتحمل ضغوط العمل الميداني.

– مهارات التواصل والاتزان والتحلي بحسن التعامل مع المستفيدين.

مدير تنفيذي

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي في أحد التخصصات الإدارية.

– الحصول على دورات تدريبية في مهارات التعامل وإدارة الموارد البشرية والعمل الإداري.

– شخصية قيادية قادرة على تمثيل الجمعية والماركة الفعالة في تحديد وصياغة الخطط والقرارات وإعداد فريق العمل وإدارة الموارد المالية والبشرية وتطوير بيئة العمل.

– إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الخاصة بأنشطة الجمعية.

– مهارات الاتصال وكفاءة في التنسيق مع المنظمات المانحة والداعمين والجهات ذات العلاقة.

وأشارت جمعية شعر الخيرية إلى أن مميزات الوظائف هي:

رواتب مجزية بحسب المؤهل.

بدلات وعلاوة سنوية.

إجازة (30) يومًا بالسنة مدفوعة الراتب.

الوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الجمعية، أنّ شروط الوظائف هي:

– يخضع المتقدمون للمقابلة الشخصية.

– الأفضلية لمن لديهم خبرة مناسبة في مجال عمل الجمعيات والخدمات الاجتماعية.

وأشارت جمعية شعر الخيرية إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 25 رمضان 1438هـ.

للتقديم يرجى التواصل عبر الرابط التالي faris.live@hotmail.com.