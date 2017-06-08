القسم النسائي في بلدية صبيا ينفذ جولاته الرقابية لشهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

ماهر بن علي(صدى):

قام القسم النسائي لبلدية صبيا ضمن خطة بلدية محافظة صبيا الرمضانية في تنفيذ جولات رقابية على المحلات والمشاغل النسائية والمنشآت الغذائية للأسر المنتجة .

وأوضح رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، بأن القسم النسائي في البلدية يقوم بجولات رقابية على عدد من المحلات والمشاغل النسائية، لرصد التجاوزات التي قد تصدر عن تلك المحلات والمشاغل بالإضافة إلى بعض المحلات الخاصة بالنساء، حيث وجه القسم النسائي عددا من الإشعارات والانذارات للمحلات والمشاغل المخالفة وتم قفل بعض المحلات الغير مرخصة أو منتهية الرخصة، ومن أجل التأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات والضوابط وعدم التجاوز في شهر رمضان، أو مزاولة أنشطة بجانب الأنشطة الرئيسية التي تمتهنها تلك الأماكن.

وبين الشهراني، أن البلدية ستكثف جولاتها وستعمل على تنفيذ خطتها لشهر رمضان في الفترة المسائية والصباحية حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك، مؤكدا أن تركيز نشاط القسم النسائي سيكون على المحلات والمشاغل النسائية من أجل الحد من أي تجاوز قد يصدر عن تلك النشاطات وغيرها والتي قد تستغل الشهر الكريم في مزاولة بعض المهن بدون ترخيص نظامي أو لأي مخالفة تخالف اللوائح والأنظمة.