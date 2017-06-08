وثائق تورط قطر وحماس في عمليات إرهابية في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

بث الجيش الليبي صورا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات على أراضيها بمليارات الدولارات،لمحاولة اللعب بالنسيج الاجتماعي الليبي.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية إن قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية برتبة عقيد يعمل في تونس وهو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي في هذه المنطقة،وهو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا.

وكشف المسماري عن تورط كتائب القسام التابعة لحماس في ليبيا بإدارة قطرية، مؤكداً أن بنغازي كانت مسرحا لجريمة قطرية بعدما سلّمت قطر الأسلحة لميليشيات متطرفة

ودعا المسماري قطر إلى التخلص من علاقاتها مع إيران وجماعة الإخوان وأن تعود إلى حضن القضايا العربية.