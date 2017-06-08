بالصور.. «هلال الباحة» يتلقى 182 بلاغاً في السبع أيام الأولى من رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

سجّلت البلاغات التي تَلَقّتها هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، من تاريخ 5 الى 12 / 9 / 1438هـ خلال الـ 7 أيام بشهر رمضان المبارك عدد 182 بلاغًا لحالات عدة وإصابات، وحوادث مرورية، وحالات مرضية، ونتج عنها 191 إصابه وحالات مرضية.

وفي التفاصيل، أكد الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، أن مجمل إحصائيات بلاغات الحوادث الواردة لغرفة العمليات خلال الأيام الـ 7، بلغ 68 بلاغًا ، وقال : سُجّلت عدد من الإصابات من جراء تلك الحوادث، وبلغ عددها 98 إصابة تم نقل 71 إصابة منها 27 حالة لم يتم نقلها.

وأشار إلى أن بلاغات الحالات المرضية قد وصلت إلى 96 بلاغًا مسجلاً 93 حالة، وقد نقلت فِرق الهلال الأحمر 73 حالة، 20 أخرى لم يتم نقلها.

وأفاد الناطق الإعلامي للهلال الأحمر في الباحة بأنه تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 144 حالات إسعافية من هذه البلاغات، ومن ثم نقلها للمستشفيات بمنطقة الباحة ومحافظاتها، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 47 حالة بالموقع ولم تُنقل للمستشفيات.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة على استعداد دائم وجاهزية عالية وعلى مدار الساعة لاستقبال البلاغات الإسعافية الطارئة -لا قدر الله تعالى- على رقم الخدمة الطبية الإسعافية ” 997 ” لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها من خلال 14 مركزًا إسعافيًا بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

ويواصل رجال الهلال الأحمر السعودي بالباحة العمل الليل بالنهار لإنقاذ الأرواح، مؤكدين جاهزيتهم لمواجهة أي طارئ خلال شهر رمضان المبارك، ويقفون على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث ونقل المصابين والمرضى في أي لحظة وتحت أي ظرف، حتى لو تصادف ذلك مع وقتي الإفطار أو السحور في ليالي رمضان.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

