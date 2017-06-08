أهالي قُرى «آل بجاد» بغامد الزناد: أعمدة الإنارة بطُرقنا بلا إنارة منذ 3 أعوام - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

أبدى عدد من أهالي قرى “ آل بجاد ” التابعة لمحافظة غامد الزناد بتهامة الباحة امتعاضهم جراء تجاهل البلدية، حول عدم إطلاق إنارة طريقهم الذي تم تنفيذ أعمدة الإنارة به منذ اكثر من ثلاثة اعوام وحتى تاريخه لم يتم إطلاقها .

وذكروا ؛ المقاول المنفذ للمشروع قام بتركيب الأعمدة وعمل حفريات الإمدادات الأرضية بشكل بدائي وعشوائي من خلال وضع مواسير سباكة، دون أن يقوم بدفنها، وضلت على حالها منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى تاريخه .

متسائلين عن دور البلدية وكذلك الجهة المشرفة على المشروع، وكذلك المجلس البلدي الذي لم يحرك ساكنا تجاه ذلك !؟.

وطالب الأهالي أمانة المنطقة بتبني المشروع وتكليف من يلزم بإنارة طرق قراهم، كون ذلك المشروع أصبح من المشاريع المتعذره .

