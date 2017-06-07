«كهربا» ينوي العودة لـ«الاتحاد» - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ألمح محمود عبد المنعم ” كهربا ” لاعب نادي الزمالك الحالي إلى عودته لنادي الاتحاد مرة أخرى عقب انتهاء إعارته وعودته لفريقه السابق.

وقال ” كهربا ” ، عبر حسابه الرسمي بـ ” سناب شات ” دعماً لمدافع الاتحاد وزميله عمار الدحيم بعد دخوله البرنامج التأهيلي له للتعافي من إصابة الرباط الصليبي: ” ربنا ها يكرمك يا حبيبي، وإن شاء الله هتكون أحسن مدافع في السعودية، وهنتجمع تاني قريب بس خليها مفاجأة ” .

وكان ” كهربا ” انتقل لصفوف نادي الاتحاد مطلع موسم الماضي 2016-2017 على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك في صفقة قدرت بمليون و200 ألف دولار.

