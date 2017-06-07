تعليق اسطورة الهلال على قرار قطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

طالب لاعب المنتخب السعودي و نادي الهلال المعتزل يوسف الثنيان قادة قطر بإعادة النظر في سياستها للمحافظة على الأخوة و على لحمة الخليج.

جاء ذلك عبر تغريدة للأسطورة الهلالية،عبر خلالها عن حبه و تقديرة للشعب القطري،معتبراً انه لا مجاملة عندما يتعلق الامر بأمن الوطن.

وكتب الثنيان على حسابه الرسمي في تويتر مغرداً: على قادة قطر إعادة النظر في سياستها لنحافظ معا على تلاحمنا وأخوتنا في الخليج، حفظ الله أوطاننا من كل شر.

وأضاف: مع كامل الحب والاعتزاز بالشعب القطري الحبيب إلا أنه لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن.