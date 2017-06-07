بالصور.. لن تصدق كيف أصبح شكل هذا الممثل بعد 14 عامًا من التجربة الدنماركية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لا شيء يقف أمام الزمن فبعد مرور 14 عامًا على عرض فيلم الزعيم عادل إمام «التجربة الدنماركية»، الذي شارك في بطولته مجموعة من العناصر الشابة، أبرزهم مجدي كامل وخالد سرحان، والنجمة اللبنانية نيكول سابا وظهرت شخصية ثانوية في أحداث الفيلم، وهي شخصية بهاء التي قدمها الفنان خالد شبل إلا إنها لفتت انتباه المشاهدين.

شارك الفنان خالد شبل في ثلاثة أفلام من أفلام السينما المصرية وهي فيلم أمير الظلام من بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة شيرين سيف النصر والفنان يوسف داوود ومن إخراج رامي إمام في عام 2002، وفيلم التجربة الدانماركية من إخراج علي إدريس وهو أشهر أفلامه الذي حقق له صيتًا جماهيريًا كبيرًا للشخصية الكوميدية ” بهاء ” الذي تقمصها في هذا الفيلم.

جدير بالذكر أن الفنان خالد شبل الشهير بدور ” بهاء ” في فيلم التجربة الدانماركية قد ابتعد عن مجال التمثيل طيلة الأعوام السابقة منذ أربعة عشر عامًا.

