سابك تفتح باب القبول ببرنامج الابتعاث الداخلي والخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سابك ،عبر موقعها الإلكتروني ،عن فتح باب القبول ببرنامج الابتعاث الداخلي والخارجي.

وأوضحت أن المتقدمين للتسجيل في برنامج سابك للابتعاث، يجب أن تنطبق عليهم الشروط التالية :

1. يجب تعبئة نموذج طلب الابتعاث عن طريق موقع سابك الإلكتروني وأن تكون جميع البيانات المعبأة صحيحة ودقيقة ومطابقة للمستندات الرسمية.

2. أن يكون المتقدم للبعثة:

– سعودي الجنسية

-خريج ثانوية عامة أو ثانوية نظام المقررات لعام (1438-1437هـ) قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها من شهادات الثانوية المقدمة بلغات أجنبية .

3. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 20 سنة هجرية.

4. الحصول على:

– معدل تراكمي عام لا يقل عن 90% في الثانوية العامة.

– درجة لا تقل عن 80 في كل من الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية.

– درجة لا تقل عن 80 في اختبار القدرات العامة.