سابك تفتح باب القبول ببرنامج الابتعاث الداخلي والخارجي - صحيفة صدى الالكترونية

سابك تفتح باب القبول ببرنامج الابتعاث الداخلي والخارجي
أعلنت شركة سابك ،عبر موقعها الإلكتروني ،عن فتح باب القبول ببرنامج الابتعاث الداخلي والخارجي.
وأوضحت أن المتقدمين للتسجيل في برنامج سابك للابتعاث، يجب أن تنطبق عليهم الشروط التالية :
1. يجب تعبئة نموذج طلب الابتعاث عن طريق موقع سابك الإلكتروني وأن تكون جميع البيانات المعبأة صحيحة ودقيقة ومطابقة للمستندات الرسمية.
2. أن يكون المتقدم للبعثة:
– سعودي الجنسية
-خريج ثانوية عامة أو ثانوية نظام المقررات لعام (1438-1437هـ) قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها من شهادات الثانوية المقدمة بلغات أجنبية .
3. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 20 سنة هجرية.
4. الحصول على:
– معدل تراكمي عام لا يقل عن 90% في الثانوية العامة.
– درجة لا تقل عن 80 في كل من الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية.
– درجة لا تقل عن 80 في اختبار القدرات العامة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27686 ] نشر منذ 17 دقيقة
خير ان شاء الله ,,