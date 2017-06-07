أمير الكويت يغادر قطر بعد زيارة قصيرة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحة بعد زيارة قصيرة.

وتأتي زيارة أمير الكويت لقطر بعد ساعات من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر زعبيل في دبي.

وكان أمير الكويت اجتمع أمس الثلاثاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة.

وتأتي زيارات أمير الكويت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية وآسيوية أخرى علاقاتها مع قطر بسبب تمويل الإرهاب ودعم جماعات متطرفة تابعة لإيران.