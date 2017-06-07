أمير الكويت يغادر قطر بعد زيارة قصيرة - صحيفة صدى الالكترونية

أمير الكويت يغادر قطر بعد زيارة قصيرة
غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحة بعد زيارة قصيرة.
وتأتي زيارة أمير الكويت لقطر بعد ساعات من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر زعبيل في دبي.
وكان أمير الكويت اجتمع أمس الثلاثاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة.
وتأتي زيارات أمير الكويت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية وآسيوية أخرى علاقاتها مع قطر بسبب تمويل الإرهاب ودعم جماعات متطرفة تابعة لإيران.
ابو سعود[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماقصرت ياشيخ صباح
انا اشهد انك كفو وقلبك ع اشقاءك في دول الخليج..
كلنا بعضنا من بعض .. ونقول الله يلطف ويسلم
ويحمي بلاد المسلمين ويكفينا شر الفتن.
ولايهون ابو فهد خادم الحرمين..رائد الأمة العربيه والاسلاميه
يرأب الصدع ويجمع الشمل..
ويكفي ان قطر بلد سني خالص والمتطرفين يتربصون بنا وتعجبهم التوترات
ولا نريد ان ندفع قطر لإيران كما حصل للعراق ومن ثم نتباكى عليها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27686 ] نشر منذ 43 دقيقة
الظاهر ان الثألول قبحه الله ، ماامتثل لوساطة الشيخ صباح حفظه الله ,,,
,,, هذا الغر المغرور ، إغتر بمن يشجعونه على شق الصف الخليجي ، ولابد من الضغط عليه أكثر او ان التغيير يأتي من أسرة آل ثاني وعقلاء البلده ، حتى لاتتأزم الأمور أكثر من كذا ,,,
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 23 دقيقة
بيض الله وجهك وجزاك الله خير على جهودك على جهودك في توحيد الصف الخليجي منعا لتدخل الأشرار واستغلالهم لهذا التوتر. كما أتمنى في حالة عدم نجاح الجهود التي يقوم بها سمو أمير الكويت لا قدر الله أن يوجه زعماء الدول الخليجية تحذيرا شديد اللهجة ل قطر في حال السماح لأعداء الخليج من المجوس وشيعة العراق ولبنان بدخول قطر أو التواجد فيها بأننا سندخل قطر ونغير نظام الحكم فيها بالقوة ونسلم الحكم لأحد أبناء ال ثاني الشرفاء من اللذين يعارضون السياسة الحالية وعبروا عن عدم رضاهم بها بل واعتذروا عنها
مغرد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 14 دقيقة
بيض الله وجهك بس قطر خربتها استدعت قوات تركيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10727 ] نشر منذ 11 دقيقة
اتصور ان الشروط التي نقلها الشيخ صباح لم تقبل بها حكومة قطر