 مصادر أمريكية: قطر تشهد تحركات عسكرية لحماية حدودها - صحيفة صدى الالكترونية

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مصادر أمريكية: قطر تشهد تحركات عسكرية لحماية حدودها

مصادر أمريكية: قطر تشهد تحركات عسكرية لحماية حدودها
واشنطن(صدى):

أكد مصدر أمريكي مسئول أن قطر تشهد نشاطا عسكريا متزايدا، بعد التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها.

وأشار المصدر لسي إن إن، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت تحركات عسكرية لقطر، موضحا أن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

وأوضح المصدر أن قطر وضعت قواتها ” في أعلى درجات التأهب ” بسبب مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة، قائلا: إن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز ” ليوبارد ” من مخازنها في الدوحة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 4 دقائق

ههههه حمايه ايش كلها بقالتين وبوفيه

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