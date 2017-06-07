 سياسي أمريكي: السعودية هي الخطر على اسرائيل وليست ايران ! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 7

    يونيو

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  3. سياسي أمريكي: السعودية هي الخطر على اسرائيل وليست ايران !

سياسي أمريكي: السعودية هي الخطر على اسرائيل وليست ايران !




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