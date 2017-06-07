كافاني: ينقصنا الخبرة كي نكون في مستوى الريال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد الدولي الأوروغوياني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني، أن فريقه ينقصه مزيد من الخبرة كي يكون في مستوى ريال مدريد، رغم أنه يرى بأنه لا يبتعد عن بطل أوروبا كثيراً.

وقال إن أظهرنا عدة مرات هذا الموسم، سواء في الدوري أو دوري الأبطال، أننا نلعب بمستوى مرتفع للغاية، هذا حقيقي أنه ينقصنا مزيد من الخبرة بعض الشيء، وأن يكون لفريقنا هوية حقيقية.

وأشار إلى أنهم عاشوا انطلاقة صعبة للموسم، نظراً للتأقلم مع أسلوب المدرب الجديد، أوناي إيمري، لافتا أن فريقه كان ليتوج بلقب ” الليغ آ ” لو كان حظي بنفس النهج الذي قدمه في الدور الثاني من الموسم.

وحلل ” كافاني ” ما حدث عقب الهزيمة القاسية في إياب ثمن نهائي ” التشامبيونز ليغ ” أمام برشلونة بنتيجة (1-6)، الذي حقق ” ريمونتادا ” تاريخية بعد خسارته للقاء الذهاب في باريس (0-4) قائلا: ” عندما غادرنا الملعب شعرنا بحزن عميق، مرارة حقيقية، غضب كبير”، مشيراً إلى أن التحكيم لعب دوراً حاسماً في هذا الأمر ” .